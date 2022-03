Portes ouvertes Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Portes ouvertes des filières bilingues de Landerneau Tourous (8 Rue Aristide Briand, 29800 Landerneau) Ferry-Macé (Pl. Saint-Thomas, 29800 Landerneau) St Julien (13 Rue de Brest, 29800 Landerneau) Diwan ( 185 All. de Trémaria 29800 Landerneau ) Portes ouvertes Landerneau 29800 Landerneau Landerneau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T12:00:00

