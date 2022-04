Portes ouvertes – L’ancienne école atelier céramique Culey-le-Patry Culey-le-Patry Catégories d’évènement: Calvados

Culey-le-Patry

Portes ouvertes – L'ancienne école atelier céramique Culey-le-Patry, 23 avril 2022, Culey-le-Patry.

2022-04-23 14:00:00 – 2022-04-23 18:00:00

Culey-le-Patry Calvados

Portes ouvertes à l'ancienne école, atelier céramique et bois. Cours tous niveaux, stages, espace expo/vente, marchés de créateurs.

severinedufust@gmail.com +33 6 18 76 03 11

