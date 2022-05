Portes Ouvertes Lafat Lafat LafatLafat Catégories d’évènement: Creuse

Lafat Creuse La Bussière, à partir de 15h30, les concerts sont gratuits.

Renseignements au 06 31 13 72 80.

Pour fêter la plantation de vigne cette année, une porte ouverte de la cave est organisée avec des activités : sortie découverte botanique avec le "Jardin des Harmonies", conférence "faire son vin soi-même", conte pour enfants / chasse au trésor, projection de court-métrage sur le vin, visite de la cave et dégustation..mais aussi 2 concerts !

Renseignements au 06 31 13 72 80. La Bussière Lafat Lafat

