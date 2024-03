Portes Ouvertes La Manu Le Havre : Ecole Supérieure du Numérique La Manu – Campus Le Havre Le Havre, samedi 13 avril 2024.

Profitez des Portes Ouvertes à l’école La Manu Le Havre pour préparer votre orientation Post-Bac ou votre poursuite d’études dans les métiers du numérique ! Programmes jusqu’à Bac+5. Samedi 13 avril, 11h00 1

https://lamanu.fr https://lamanu.fr/jpo/

Rendez-vous samedi 13 avril 2024 (11h-16h) aux Portes Ouvertes de La Manu, l’école supérieure des métiers du numérique au Havre !

Venez préparer votre poursuite d’études du Bac au Bac+5 et excellez dans les métiers d’avenir.

Intégrez La Manu en admission Post-Bac ou parallèle (hors Parcoursup) et construisez votre avenir professionnel dans le domaine d’expertise qui vous correspond :

Marketing digital

Création numérique

Développement web

Data analyse

Intelligence artificielle

Formulaire d’inscription aux Portes Ouvertes : https://lamanu.fr/jpo/

La Manu – Campus Le Havre

10 place Léon Meyer, 76600 Le Havre

Profitez de cette matinée Portes Ouvertes pour rencontrer notre équipe pédagogique, nos étudiants passionnés et découvrir nos programmes en initial et alternance !

contact-lehavre@lamanu.fr 0986271704

LA MANU – Ecole Supérieure des Métiers du Numérique