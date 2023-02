Portes ouvertes la Grange aux Verrières Saint-Hilaire-en-Lignières Saint-Hilaire-en-Lignières Catégories d’Évènement: Cher

Cher Saint-Hilaire-en-Lignières La Grange aux verrières vous ouvre ses portes de 14h à 18h. Cette année la Grange aux verrières propose un nouveau fonctionnement. Jean Mauret y présente le vitrail, la sculpture et la gravure de manière plus informelle en adoptant la configuration d’un atelier évolutif. Les œuvres de Jean Mauret nous invitent à partager sa quête de la lumière pure ; dépouillement qui tend à la monochromie et à la simplicité où chacun peut pénétrer à sa manière et trouver des éléments de réflexion. Portes ouvertes +33 6 03 24 76 40 ©pixabay

