Saint-Mard-de-Réno Orne Saint-Mard-de-Réno Visite de la ferme : animaux, trieurs céréales. Découverte du chanvre.

Le samedi : dégustation avec Paulo, restauration sur place.

