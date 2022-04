Portes ouvertes La cuisine Authentique d’Eric Lantenne-Vertière Lantenne-Vertière Catégories d’évènement: Doubs

Lantenne-Vertière Doubs Lantenne-Vertière La Cuisine Authentique d’Eric organise des portes ouvertes, le samedi 30 avril de 10 h à 19 h et le dimanche 1er mai 2022 de 10 h à 16 h au 16B Grande Rue, 25170 Lantenne-Vertière, pour l’inauguration de sa nouvelle Cuisine.

Vous pourrez y découvrir les produits de sa cuisine, pour l’occasion, vous pourrez également profiter de petit marché d’artisans et de producteurs locaux (vin, bière, savons, épices, thés, objets, créatifs…).

