Portes ouvertes Ecole de la Canopée La Comelle, samedi 6 avril 2024.

Portes ouvertes Ecole de la Canopée La Comelle Saône-et-Loire

L’école de la Canopée, école primaire privée hors contrat organise une journée portes ouvertes le samedi 6 avril de 10h à 17h à La Comelle. De nombreuses activités pour petits et grands seront proposées tout au long de la journée et ce sera également l’occasion de rencontrer l’équipe pédagogique.

La matinée débutera par une balade sur le thème de la reconnaissance de plantes sauvages comestibles autour de l’école. Un repas sauvage et des crêpes seront proposés à midi ainsi que des gâteaux et boissons tout au long de l’après-midi. Des jeux géants coopératifs, des ateliers artistiques ainsi qu’une balade ludique en forêt pour petits et grands compléteront la journée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

Ecole de la Canopée 35 Route La Comelloise

La Comelle 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ecoledelacanopee.morvan@gmail.com

