L’association Matières et Influences dispose d’une boutique, La Boutik Fantastique et d’une galerie d’art, La Galerie de l’Impasse du Commerce.Ces deux lieux de 30 m² et 34 m² couvrent un éventail d’objets allant du fonctionnel à l’oeuvre d’art. Ils s’adressent à tous les publics en quête de créations uniques et singulières. On y trouve des objets de créateurs aux démarches et univers insolites.Découvrez ces nouveaux lieux en Charente Limousine !

Entrée libre

Portes ouvertes à Manot en Charente de la Boutik Fantastique et de la Galerie de l’impasse du commerce

La Boutik Fantastique place de l’église, 16500 MANOT Manot Charente



