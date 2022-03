Portes ouvertes La Boite à Livres Bibliothèque Boufféré Catégories d’évènement: Boufféré

Portes ouvertes La Boite à Livres Bibliothèque, 19 mars 2022, Boufféré. Portes ouvertes La Boite à Livres

Bibliothèque, le samedi 19 mars à 10:00

* Videz votre bibliothèque en vendant vos livres dans un espace dédié inscriptions avant le 12 mars à [_[bibliotheque@bouffere.fr](mailto:bibliotheque@bouffere.fr)_](mailto:bibliotheque@bouffere.fr) * Retrouvez des auteurs locaux en dédicace avec la participation de la MAISON DE LA PRESSE – Rencontres et échanges : Romans avec Bernard THIBAUD, Bruno BAUMARD, Marie-Françoise DESMARAY – Théatre avec Jean-Claude MARTINEAU – Littérature Jeunesse avec Anne DUMERGUE. * Raconte-moi une histoire avec Emma DUFFOUR Pour les enfants de – 3 ans de 10h à 11h & de 3 à 5 ans de 11h15 à 12h15 * SCRAPBOOKING avec l’association SCRAPENFOLIE Atelier enfants à partir de 9 ans de 10h30 à 11h30 inscription préalable – [_[asso.scrapenfolie.bouffere@hotmail.com](mailto:asso.scrapenfolie.bouffere@hotmail.com)_](mailto:asso.scrapenfolie.bouffere@hotmail.com) Démonstration de Scrapbooking des jeunes adhérents de 14h à 16h30 * KUR2JEU – jeux en bois pour petits et grands de 10h à 18h * Participation des guitaristes de l’Asso des Notes l’après-midi Portes ouvertes – Venez découvrir ” La Boite à Livres” de Boufféré Bibliothèque 32 rue Notre-Dame – BOUFFERE 85600 MONTAIGU-VENDEE Boufféré Vendée

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T18:00:00

