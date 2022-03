Portes ouvertes – La Belle de Bourgogne Sennecey-le-Grand, 30 avril 2022, Sennecey-le-Grand.

Portes ouvertes – La Belle de Bourgogne Sennecey-le-Grand

2022-04-30 – 2022-04-30

Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire Sennecey-le-Grand

EUR PORTES OUVERTES chez LA BELLE DE BOURGOGNE!

Venez nous rencontrer et découvrir notre activité et notre petite boutique !

Nous proposons des produits naturels et bio pour l’hygiène, le soin, le bien-être et la maison, sélectionnés auprès d’artisans, petits producteurs et petites entreprises de Bourgogne-Franche-Comté, et labellisés pour la plupart (savons à froid, crèmes de douche, hydrolats, cosmétiques divers, tisanes, lessive, produits ménagers naturels…).

carine@la-belle-de-bourgogne.fr https://www.la-belle-de-bourgogne.fr/

