PORTES OUVERTES KAMÉLION-COUTURE JEMA Atelier Kamélion Couture Ligné, samedi 6 avril 2024.

PORTES OUVERTES KAMÉLION-COUTURE JEMA Atelier Kamélion Couture Ligné Loire-Atlantique

L’Atelier Kamélion-Couture vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir le processus de ses créations de robes de mariée.

« Lors des portes ouvertes de mon atelier, je serai enchantée de partager mon savoir-faire avec vous.

Au cours de cet événement, je vous présenterai le processus de moulage sur mannequin, une étape cruciale dans la création de mes pièces uniques. De plus, je vous dévoilerai l’art délicat de l’application de dentelle à la main, une technique méticuleuse qui confère une touche d’élégance à chacune de mes créations. C’est l’occasion idéale pour plonger dans l’univers de mon métier et découvrir les détails qui rendent chaque pièce exceptionnelle. Bien sûr, je serai disponible pour répondre à toutes vos questions et partager avec vous ma passion pour ce métier captivant. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Atelier Kamélion Couture 45 Place de l’Église

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@kamelion-couture.fr

