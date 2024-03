Portes ouvertes Journées Européennes des Métiers d’art Route de buxy Moroges, samedi 6 avril 2024.

Portes ouvertes Journées Européennes des Métiers d’art Route de buxy Moroges Saône-et-Loire

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art

Quand 6 et 7 avril de 10h à 18h

Où route de Buxy à Moroges

Dans mes caves d’exposition ET, exceptionnellement, un peu plus loin dans les coulisses

Qui Harmony Descamps, Marianne Bourgerie, Féerue De la Luolle, Lisa Bourgerie

Quoi Artistes et artisanes au travail Peinture Céramique Ferronnerie Dessins

Tout le week end je vous accueille et échange avec vous dans mon atelier où je travaille. Marianne fera des esquisses sur le vif en bas, dans les caves d’exposition où sera Lisa et ses céramiques. Harmony fera des démonstrations uniquement le samedi. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Route de buxy Féerue de la Luolle

Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté feerue@outlook.fr

L’événement Portes ouvertes Journées Européennes des Métiers d’art Moroges a été mis à jour le 2024-03-25 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II