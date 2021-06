Cachan Jardins de la Fontaine couverte et de la Pitancerie Cachan, Val-de-Marne Portes ouvertes Jardins de la Fontaine couverte et de la Pitancerie Cachan Catégories d’évènement: Cachan

11h : accueil – visite du jardin – buffet et boissons. 14h : création d’une bande dessinée du jardin – activité animée par l’artiste Miguel Donguy. Visite des jardins Jardins de la Fontaine couverte et de la Pitancerie 44-46 avenue Léon Blum 94230 Cachan Cachan Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T11:00:00 2021-07-04T17:00:00;2021-08-29T11:30:00 2021-08-29T17:00:00

