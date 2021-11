Portes ouvertes – Institut Marie-Thérèse Solacroup Institut Marie-Thérèse Solacroup, 29 novembre 2021, Dinard.

Lors d’une visite guidée, durant laquelle vous sera présentée l’Institut et son offre de formation, vous découvrirez notre Campus avec ses différentes installations et rencontrerez nos apprenants en pleine action. La visite sera également rediffusée en podcast audio et restera disponible sur nos réseaux sociaux. La visite est destinée à toute personne intéressée par nos formations, soit pour en bénéficier (jeunes de 18 à 35 ans de tous horizons), soit pour la soutenir et en savoir plus

Entrée libre

Une plongée au coeur de l’Institut et de son Campus, à la rencontre des apprenants!

Institut Marie-Thérèse Solacroup 4 avenue du Chateau Hébert 35800 Dinard Dinard Saint-Énogat Ille-et-Vilaine



2021-11-29T14:00:00 2021-11-29T16:00:00