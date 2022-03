Portes ouvertes – initiation au surf Fréhel, 12 mars 2022, Fréhel.

Portes ouvertes – initiation au surf Fréhel

2022-03-12 – 2022-03-12

Fréhel Côtes d’Armor

Portes ouvertes et initiations surf pour enfants comme adultes.

Notre partenaire O’Riders Shop proposera de tester des paddle et un paddle géant

Nous avons souhaité également cette année nous associer pour cette journée à nos amis des Sauveteurs en Mer de la station d’Erquy qui proposeront un petit shop ainsi que des initiations de secourisme si le temps le permet

Cette journée de découverte aura lieu à l’anse du Croc à Fréhel, nous vous y attendons nombreux pour on l’espère une belle journée en votre compagnie.

malicornesurfasso@hotmail.fr +33 7 81 11 42 42

Fréhel

