Yonne

12 rue du poids du roy 89310 Noyers sur serein, le vendredi 15 octobre à 18:00

Découverte des projets en cours de l’agence HVR et des métiers de l’architecture

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T18:00:00 2021-10-15T20:00:00

