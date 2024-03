Portes ouvertes Handivoile et voile santé Yacht Club du Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux, vendredi 15 mars 2024.

Portes ouvertes Handivoile et voile santé Yacht Club du Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Initiez-vous à la conduite et aux manoeuvres sur des voiliers adaptés (Hansa 303) et sur des voiliers de croisière. Rencontrez coureurs, coureuses et encadrants.

En lien avec sa section « handivoile, voile adaptée et voile santé », le Sport Nautique Saint-Quay-Portrieux (SNSQP) organise des portes ouvertes à destination des publics en situation de handicap. Plusieurs créneaux de découverte seront organisés.

Embarquements sur réservation jusqu’au 9 mars. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 09:30:00

fin : 2024-03-15 15:30:00

Yacht Club du Port d’Armor Esplanade du Port d’Armor

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne monitrice.snsqp@gmail.com

