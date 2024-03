Portes ouvertes Petit Nuage Équicowching Gonneville-sur-Mer, samedi 27 avril 2024.

Portes ouvertes Petit Nuage Équicowching Gonneville-sur-Mer Calvados

Une journée pour découvrir l’équicoaching avec les chevaux et les vaches, et les différentes pratiques de bien-être proposées au centre. Initiations, conférences, stands et petite restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

Petit Nuage Équicowching Lieu précis communiqué à l’inscription

Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie

