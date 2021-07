Bitche Bitche Bitche, Moselle PORTES OUVERTES GOLF DE BITCHE Bitche Bitche Catégories d’évènement: Bitche

PORTES OUVERTES GOLF DE BITCHE Bitche, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Bitche. PORTES OUVERTES GOLF DE BITCHE 2021-07-11 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-11 17:00:00 17:00:00 Golf de Bitche 22A Rue des Prés

Bitche Moselle Bitche Portes ouvertes au golf de Bitche. Initiation gratuite au golf, exposition du parc des machines, visite du terrain (sur réservation). Restauration et buvette sur place. +33 3 87 96 15 30 Golf de Bitche dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Lieu Bitche Adresse Golf de Bitche 22A Rue des Prés Ville Bitche