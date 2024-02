Portes ouvertes gastronomie et artisanat Vœgtlinshoffen, samedi 23 mars 2024.

Portes ouvertes gastronomie et artisanat Vœgtlinshoffen Haut-Rhin

Nos amis producteurs, artisans et commerçants seront présents lors de nos portes ouvertes. Soyez au rendez-vous pour passer un agréable moment en notre compagnie dans une ambiance champêtre et musicale ! Petite restauration sur place tout le week-end.

Grand week-end portes ouvertes au Domaine Denis Meyer et filles. Stands de gastronomie et d’artisanat. En raison des travaux en cours, un grand chapiteau sera installé en mode champêtre. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-24 19:00:00

2 route du vin

Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est contact@denismeyeretfilles.com

L’événement Portes ouvertes gastronomie et artisanat Vœgtlinshoffen a été mis à jour le 2024-02-24 par Office de tourisme d’Eguisheim Rouffach