Vous êtes convié.e.s aux portes ouvertes de la Gare expérimentale. Fondée en 2005, la Gare expérimentale est un collectif pluridisciplinaire, à la fois espace d’expérimentation artistique, salle de spectacle, café associatif et lieu de vie du quartier.

OYÉ OYÉ OYÉ !!!

Méga grosses portes ouvertes, pour cette rentrée on met les bouchées doubles.

Au programme :

// Nos habituelles visites d’ateliers – rencontres avec les artistes (14h-20h)

– Sculpture métal

– Couture

– Sculpture d’assemblage

– Écriture

– Multimédia

– Vidéo

– Production

– Peinture

– Graff

– Photo/montage

– Calligraphie arabe

– Sérigraphie

– Tatouages

– Graphisme

Encore et toujours plus de nouveautés.

// Inauguration du nouvel espace XP » l’atelier GARAGE ».

Et voilà on est tous.te.s fier.e.s de vous présenter ce nouveau projet, à cette occasion on vous propose deux ateliers :

– Atelier auto-rép informatique: Samedi de 14h à 18h

Un soucis d’ordi? Viens voir Théo pour un diagnostique et peut être même une réparation.

– Atelier portrait photo : Dimanche de 15h à 19h.

L’artiste LeDuQ vous propose de vous tirer le portrait en direct.

// Exposition « Portraits Migratoires »

Une exposition personnelle de l’artiste Hope Mokded

Une plongée émouvante dans les frontières et les identités des femmes.

// Massages avec Jean-Gab

// Flash Tattoo avec Diego

=> Samedi :

– Démo de Capoeira avec ACAB – 19h

– Concert : CHOOLERS / Viktor French – 20h

=> Dimanche :

– Concert : PÉTRIN – 20h

Buvette, BBQ, jardin et bonne humeur vous attendent lors de ce super week-end !!!

// INFOS

La Gare Expérimentale (GARE XP)

14-15 octobre

De 14h-00h

18 bd Sérurier

75019 Paris

Metro/Tram : Porte des Lilas

Buvette XP CASH ONLY

Entrée à prix libre CASH ONLY

La Gare Expérimentale 18 Bd Sérurier 75019 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1049263206418812/1049264779751988/?active_tab=about https://www.facebook.com/events/1049263206418812/1049264779751988/?active_tab=about www.garexp.org

Gare XP