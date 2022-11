Portes ouvertes Gan, 22 décembre 2022, Gan.

Portes ouvertes

2022-12-22 09:00:00 – 2022-12-22 19:00:00

Gan

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Noël approche à grands pas… et la magie des fêtes s’est emparée de la Cave de Jurançon ! Le jeudi 22 décembre, de 9h à 19h, nous vous donnons rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la gourmandise et de la gastronomie !!

Venez découvrir les vins de Jurançon dans leur plus bel écrin : visites, dégustations, atelier découverte vieux millésimes, et des animations gourmandes : châtaignes grillées, vin chaud, ateliers culinaires et dégustation de produits du terroir…

Entre amis, en famille ou simplement à la recherche d’idées-cadeaux, toutes les raisons sont bonnes pour venir partager avec nous cette journée festive !

+33 5 59 21 57 03

Cave de Gan

Cave des producteurs de Jurançon 53 Avenue Henri IV Gan

