Portes ouvertes Cave des producteurs de Jurançon 53 Avenue Henri IV Gan

2022-08-12 09:00:00 – 2022-08-12 19:00:00

Portes ouvertes de la cave des producteurs avec visites guidées du site, dégustations des vins et de produits locaux. Nombreuses animations, balade dans les vignes, visite des chais, et petit train à votre disposition

+33 5 59 21 57 03

Cave des producteurs de Jurançon 53 Avenue Henri IV Gan

