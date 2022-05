Portes ouvertes Fronsac-Canon Fronsac – la balade guidée “Nature et vignes”, 22 octobre 2022, .

Portes ouvertes Fronsac-Canon Fronsac – la balade guidée “Nature et vignes”

2022-10-22 – 2022-06-10

EUR 5 Une balade à pied qui sera pour vous l’occasion de découvrir les richesses naturelles du pays fronsadais ainsi qu’un vignoble bio très engagé ! Accompagné de Corentin Sauvaget, votre animateur nature, la balade débute par la découverte des paysages locaux au travers de la flore et de la faune et se termine par une visite d’un domaine où viticulture rime avec biodiversité. Après une bonne heure entre Nature et vignes, la sortie se poursuivra dans le château l’Escarderie, où le parcours du fruit jusqu’au vin : cuvier, chai, barriques et amphores n’aura plus de secrets pour vous !! Vous dégusterez pour finir les vins du domaine ou, pour les plus jeunes, de jus de fruits ou sirops. Une récompense bien méritée !

Circuit d’environ 4 km, départ office de tourisme du Fronsadais

Prévoir chaussures et vêtements adaptés (casquette, chapeau ou vêtements de pluie).

OTF

dernière mise à jour : 2022-04-05 par