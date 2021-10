Fronsac Fronsac Fronsac, Gironde Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac aux Vignobles Ponty Fronsac Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

Gironde

Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac aux Vignobles Ponty Fronsac, 23 octobre 2021, Fronsac. Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac aux Vignobles Ponty 2021-10-23 – 2021-10-24 Château du pavillon 9 gros bonnet

Fronsac Gironde Les portes ouvertes de Fronsac et canon Fronsac sont pour nous l’occasion de vous rencontrer et pour vous de venir visiter le Vignoble. Nous avons prévu de vous faire passer un bon moment, au programme:

. Dégustation de nos cuvées et de vieux millésimes

. Dégustation d’huîtres du Cap Ferret de Eloi Reveleau

. Food Truck N°33 Pizza Nopoletana

Bref de quoi déguster et se restaurer !

Détails Catégories d’évènement: Fronsac, Gironde Autres Lieu Fronsac Adresse Château du pavillon 9 gros bonnet Ville Fronsac lieuville 44.92648#-0.28193