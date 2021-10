Fronsac Fronsac Fronsac, Gironde Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac au Château Richelieu Fronsac Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

Gironde

Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac au Château Richelieu 2021-10-23 – 2021-10-24 Château Richelieu 4 chemin de Richelieu

Fronsac Gironde Fronsac

Fronsac Gironde Fronsac Le Château Richelieu vous ouvre ses portes lors du week-end des portes ouvertes les 23 et 24 octobre !

Pour cette occasion, nous recevons samedi la tonnellerie Sylvain avec qui nous travaillons, pour une démonstration de chauffe de barriques.

