Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac au Château Mazeris Saint-Michel-de-Fronsac, 23 octobre 2021, Saint-Michel-de-Fronsac.

Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac au Château Mazeris 2021-10-23 – 2021-10-24 Château Richelieu 5 Château de Mazeris

Saint-Michel-de-Fronsac Gironde Saint-Michel-de-Fronsac

Pour les portes ouvertes de Fronsac, nous serons heureux de vous faire visiter nos chais et déguster nos vins …

Vous aurez aussi de plaisir de rencontrer nos amies créatrices: EXPOSITION – INSCRIPTION AUX ATELIERS PEINTURE ET ART FLORAL

– Delphine Semenoux * atelier peinture “à ciel ouvert” : croquis en nature, création florales, couronnes de fleurs séchées

– Elise Disclyn- superbe exposition et vente de ses créations (bijoux chics et poétiques, aquarelles.)

Et pour finir belle occasion de goûter l’agneau de Cocumont de la Ferme du mont des coucous, déjeuner les samedi et dimanche midi (réservations souhaitées)

Pour les portes ouvertes de Fronsac, nous serons heureux de vous faire visiter nos chais et déguster nos vins …

Vous aurez aussi de plaisir de rencontrer nos amies créatrices: EXPOSITION – INSCRIPTION AUX ATELIERS PEINTURE ET ART FLORAL

– Delphine Semenoux * atelier peinture “à ciel ouvert” : croquis en nature, création florales, couronnes de fleurs séchées

– Elise Disclyn- superbe exposition et vente de ses créations (bijoux chics et poétiques, aquarelles.)

Et pour finir belle occasion de goûter l’agneau de Cocumont de la Ferme du mont des coucous, déjeuner les samedi et dimanche midi (réservations souhaitées)

+33 6 48 55 11 52

Pour les portes ouvertes de Fronsac, nous serons heureux de vous faire visiter nos chais et déguster nos vins …

Vous aurez aussi de plaisir de rencontrer nos amies créatrices: EXPOSITION – INSCRIPTION AUX ATELIERS PEINTURE ET ART FLORAL

– Delphine Semenoux * atelier peinture “à ciel ouvert” : croquis en nature, création florales, couronnes de fleurs séchées

– Elise Disclyn- superbe exposition et vente de ses créations (bijoux chics et poétiques, aquarelles.)

Et pour finir belle occasion de goûter l’agneau de Cocumont de la Ferme du mont des coucous, déjeuner les samedi et dimanche midi (réservations souhaitées)

Château Mazeris

dernière mise à jour : 2021-10-19 par