Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac au Château Lambert La Rivière, 23 octobre 2021, La Rivière.

Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac au Château Lambert 2021-10-23 – 2021-10-24

La Rivière Gironde La Rivière

Le Chateau Lambert vous donne rendez-vous pour une visite du chai et la dégustation de l’ensemble de nos vins.

Jean Pierre Dumecq , éleveur dans Les Landes, vous proposera ses foies gras et autres produits de la ferme.

Vous pourrez vous restaurer avec le food truck Le Rêve Gourmand qui vous proposera des galettes de sarrasin, des crèpes et des pâtisseries maison.

Et toujours les jeux concours pour petits et grands…

A Bientôt !

+33 5 57 24 98 51

