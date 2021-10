Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac au Château Lamarche Canon – Domaine Jean Yves Millaires Fronsac, 23 octobre 2021, Fronsac.

Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac au Château Lamarche Canon – Domaine Jean Yves Millaires 2021-10-23 – 2021-10-24 Château Lamarche Canon 2 Lamarche

Fronsac Gironde

Retrouvez nous au Domaine Jean-Yves Millaire lors des journées portes ouvertes ce 23 & 24 octobre 2021 de 10h à 18h.

Entre animations, dégustations et visites nous serons ravis de vous faire découvrir notre environnement viticole.

Programme:

Ouverture à 10h00

Visites des chais

Jeu-concours

Dégustation avec notre œnologue Marc

Repas (samedi et dimanche midi) au choix sur réservation par tel ou mail avec un verre de bienvenue offert.

– menu champêtre (13€) : soupe de légumes, poulet aux cèpes et son riz, dessert ou fromage

– menu terroir (16€) : gravlax de saumon ou foie-gras, 1/2 magret ou faux-filet et frites, fromage ou dessert

JY Millaires

