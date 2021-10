Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac au Château de La Dauphine Fronsac, 23 octobre 2021, Fronsac.

Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac au Château de La Dauphine 2021-10-23 – 2021-10-24 Château de La Dauphine 5 rue Poitevine

Fronsac Gironde

Le Château de La Dauphine vous accueille le 23 & 24 octobre pour les Portes Ouvertes de l’appellation de Fronsac !

Au programme :

Samedi & dimanche de 10h à 18h sans rdv

Visites et dégustations avec l’équipe de La Dauphine

Exposition de voitures anciennes

Démonstration d’un tonnelier Tonnellerie Sylvain

Food-trucks Gr’Eat Food, Le Gavroche Food – Truck

Pop-up stores Un Pied dans l’Herbe, marguerite bijoux createur

✍ Caricaturiste #mikadessinateur

Mais encore,

‍♂️ Ateliers yoga (Samedi matin) avec Laura Merit Yoga (résa et renseignements au 05.57.74.06.61)

Atelier yoga du rire (Samedi après-midi & dimanche matin) avec Joelle Pradeau (résa et renseignements au 05.57.74.06.61)

Et bien d’autres …

Profitez le temps d’un weekend, de cet événement incontournable dans notre vignoble en bio & biodynamie.

+33 5 57 74 06 61

