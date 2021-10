Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac au Château Barrabaque Fronsac, 23 octobre 2021, Fronsac.

Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac au Château Barrabaque 2021-10-23 – 2021-10-24

Fronsac Gironde

Nous vous attendons nombreux au Château Barrabaque pour vous faire découvrir le vignoble (visite des chais) et déguster nos vins lors des portes ouvertes de Fronsac et Canon Fronsac

Restauration sur place possible le midi (18€/pers), repas préparé par un restaurateur local, composé d’une assiette de charcuteries, d’un bœuf bourguignon accompagné d’un gratin dauphinois et tomate provençale, fromage et café gourmand. Le tout servi avec le vin de la propriété, offert par votre viticultrice

+33 6 07 46 08 08

