Portes ouvertes : fournil de Noël

2022-12-11 09:00:00 – 2022-12-11 18:00:00 Partez à la découverte de notre musée consacré à l’histoire du blé, de la farine et du pain. Parcourez les trois étages de notre maison consacrée à cette fabuleuse histoire du pain. La journée sera ponctuée de démonstrations (bredele, christollen, berawecka…), et dégustations. Visite libre et gratuite. Journée découverte du musée ponctuée de démonstrations et de dégustations des spécialités de Noël : christollen, berawecka… dernière mise à jour : 2022-10-21 par

