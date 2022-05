Portes ouvertes : Festi’Faîtières Orschwiller Orschwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Orschwiller

Portes ouvertes : Festi’Faîtières Orschwiller, 26 mai 2022, Orschwiller. Portes ouvertes : Festi’Faîtières Orschwiller

2022-05-26 10:00:00 – 2022-05-29 18:00:00

Orschwiller Bas-Rhin Envie d’en savoir plus sur l’univers de notre “Union de Talents” ainsi que sur nos Vins et Crémant d’Alsace 100% élaborés à la propriété ? Rejoignez-nous lors de nos journées Festi’Faîtieres du 26 au 29 Mai 2022. A cette occasion nous vous ferons découvrir nos Cuvées emblématiques comme le Grand Cru Praelatenberg ainsi que nos Cuvées 100% certifiées “Haute Valeur Environnementale”. Portes ouvertes pour découvrir les cuvées emblématiques de la cave coopérative +33 3 88 92 18 63 Envie d’en savoir plus sur l’univers de notre “Union de Talents” ainsi que sur nos Vins et Crémant d’Alsace 100% élaborés à la propriété ? Rejoignez-nous lors de nos journées Festi’Faîtieres du 26 au 29 Mai 2022. A cette occasion nous vous ferons découvrir nos Cuvées emblématiques comme le Grand Cru Praelatenberg ainsi que nos Cuvées 100% certifiées “Haute Valeur Environnementale”. Orschwiller

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Orschwiller Autres Lieu Orschwiller Adresse Ville Orschwiller lieuville Orschwiller Departement Bas-Rhin

Orschwiller Orschwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orschwiller/

Portes ouvertes : Festi’Faîtières Orschwiller 2022-05-26 was last modified: by Portes ouvertes : Festi’Faîtières Orschwiller Orschwiller 26 mai 2022 Bas-Rhin Orschwiller

Orschwiller Bas-Rhin