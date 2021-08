Les Champs-Géraux Les Champs-Géraux Côtes-d'Armor, Les Champs-Géraux Portes-ouvertes: Ferme équestre pédagogique “Aux P’tits Bottés” Les Champs-Géraux Les Champs-Géraux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Les Champs-Géraux Côtes d’Armor Les Champs-Géraux La Ferme équestre pédagogique “Aux P’tits Bottés” propose une porte-ouverte le 05 septembre de 10h à 18h. auxptitsbottes22@gmail.com La Ferme équestre pédagogique “Aux P’tits Bottés” propose une porte-ouverte le 05 septembre de 10h à 18h. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Catégories d'évènement: Côtes-d'Armor, Les Champs-Géraux