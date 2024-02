Portes ouvertes : Ferme du Bois Neuf à la Chapelle-Vicomtesse La Chapelle-Vicomtesse, samedi 25 mai 2024.

Portes ouvertes : Ferme du Bois Neuf à la Chapelle-Vicomtesse La Chapelle-Vicomtesse Loir-et-Cher

Samedi

La ferme du Bois Neuf est située dans le Perche. Exploitation laitière comprenant 60 vaches de race Normande (production de lait et de viande) et un atelier céréales (prairies, maïs, blé, colza).

Portes ouvertes : Ferme du Bois Neuf à la Chapelle-Vicomtesse. Marché fermier, jeux et animations pour petits et grands, visite guidée de la ferme, buvette et restauration sur place, concert piano voix et karaoboeuf. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25

Bois Neuf

La Chapelle-Vicomtesse 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire fermeduboisneuf@gmail.com

