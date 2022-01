Portes ouvertes : Ferme du Bois Neuf à la Chapelle-Vicomtesse La Chapelle-Vicomtesse, 21 mai 2022, La Chapelle-Vicomtesse.

Portes ouvertes : Ferme du Bois Neuf à la Chapelle-Vicomtesse

2022-05-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-21

La Chapelle-Vicomtesse Loir-et-Cher

Portes ouvertes : Ferme du Bois Neuf à la Chapelle-Vicomtesse. Marché fermier avec une vingtaine de producteurs de la région, jeux et animations pour petits et grands de 14h à 19h. 14h30 et 16h00 : visite guidée de la ferme. Repas fermier sur réservation au 06.28.54.24.01. Buvette et restauration à emporter. Concert Fred Godart à 20h30 (il arpente les routes de France avec un piano droit dans son camion qui lui sert de scène : poésie et humour). Karaoboeuf à 21h30 (on choisit une chanson parmi les 200 disponibles).

La ferme du Bois Neuf est située dans le Perche. Exploitation laitière comprenant 60 vaches de race Normande (production de lait et de viande) et un atelier céréales (prairies, maïs, blé, colza).

fermeduboisneuf@gmail.com +33 6 15 54 67 14

