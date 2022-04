Portes ouvertes Ferme de Layat Trézelles Trézelles Catégories d’évènement: 03220

Trézelles 03220 Trézelles Vente directe sur une ferme inspirée de la permaculture qui allie productions alimentaires durables et agroforesterie. Le domaine prend part à un ambitieux programme de transition écologique, pédagogique, énergétique et social. contact@ferme-layat.com +33 6 51 82 30 76 https://www.ferme-layat.com/ Lieu dit Layat Ferme de Layat Trézelles

