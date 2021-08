Portes ouvertes ferme de Lagrèze Thézac, 5 août 2021, Thézac.

Portes ouvertes ferme de Lagrèze 2021-08-05 10:00:00 – 2021-08-05 19:00:00

Thézac Lot-et-Garonne Thézac

De la prune au pruneau, découverte de la production, échanges et gourmandises sont au programme.

Visite du verger avec démonstration mécanique de ramassage de prunes.

Venez participer à des ateliers de séchage, enclayage et mise en chariots dans les étuves et pour finir, une dégustation de pruneaux sortis du four.

+33 6 85 65 11 29

Lagrèze

