Portes Ouvertes – FC Rosheim Rosheim, 26 juin 2021-26 juin 2021, Rosheim.

Rosheim 67560 Rosheim

Tu es né entre 2012 et 2016 et tu as envie de découvrir le football ? Alors viens passer un moment convivial autour de ce sport.

Tu pourras emmener avec toi tes copains et copines pour y participer !

Au programme : jeux ludiques, ateliers et petits matchs organisés.

Pour te féliciter de ta participation, un super goûter aura lieu et tu recevras une récompense !

Inscriptions par téléphone

+33 6 80 64 85 91

