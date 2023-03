Portes ouvertes Faïencerie de la Doller Guewenheim Catégories d’Évènement: 68116

Guewenheim

Portes ouvertes Faïencerie de la Doller, 1 avril 2023, Guewenheim . Portes ouvertes Faïencerie de la Doller 24 Rue de la Chapelle Guewenheim 68116

2023-04-01 – 2023-04-02 Guewenheim

68116 A l’occasion des journées européennes des métiers d’art, venez profiter des portes ouvertes à la Faïencerie de la Doller durant tout un week-end !!

A découvrir créations en céramique : Art de la table, luminaires, décorations pour l’extérieur et l’intérieur de votre maison, diffuseurs d’arrosage pour vos plantes, décorations de Pâques et de printemps,… Le tout fait avec amour ! A l’occasion des journées européennes des métiers d’art, venez profiter des portes ouvertes à la Faïencerie de la Doller durant tout un week-end !!

A découvrir créations en céramique : Art de la table, luminaires, décorations pour l’extérieur et l’intérieur de votre maison, diffuseurs d’arrosage pour vos plantes, décorations de Pâques et de printemps,… Le tout fait avec amour ! +33 3 89 82 86 85 Guewenheim

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: 68116, Guewenheim Autres Lieu Guewenheim Adresse 24 Rue de la Chapelle Guewenheim 68116 Ville Guewenheim Departement 68116 Lieu Ville Guewenheim

Guewenheim Guewenheim 68116 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guewenheim /

Portes ouvertes Faïencerie de la Doller 2023-04-01 was last modified: by Portes ouvertes Faïencerie de la Doller Guewenheim 1 avril 2023 24 Rue de la Chapelle Guewenheim 68116 68116 Guewenheim

Guewenheim 68116