Portes ouvertes, exposition de livres d’artistes à Cucuron Cucuron, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Cucuron. Portes ouvertes, exposition de livres d’artistes à Cucuron 2021-07-06 – 2021-08-10 13:00:00 13:00:00 la cour de la maison avec son immense figuier, puis un hangar avec une porte sur la cour et une porte sur le jardin 67 chemin du Cagnard

Cucuron Vaucluse Cucuron L’atelier « Couleur d’écrire » de l’asso. Des Livres et Vous (Lauris-Cucuron) montre ses livres d’artistes de 2012 à 2020

ainsi que des photos, peintures, sculptures sophie.revault@orange.fr +33 6 23 60 09 79 dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Cucuron, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Cucuron Adresse la cour de la maison avec son immense figuier, puis un hangar avec une porte sur la cour et une porte sur le jardin 67 chemin du Cagnard Ville Cucuron lieuville 43.77307#5.43881