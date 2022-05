Portes ouvertes Exclusive International Ballet Program Marmande Marmande Catégories d’évènement: 47200

Marmande

Portes ouvertes Exclusive International Ballet Program Marmande, 24 juillet 2022, Marmande. Portes ouvertes Exclusive International Ballet Program Rue Bayle de Seyches Conservatoire de Musique Maurice Ravel Marmande

2022-07-24 – 2022-07-24 Rue Bayle de Seyches Conservatoire de Musique Maurice Ravel

Marmande 47200 EUR Portes ouvertes au public. Places limitées. Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande, 11 rue Toupinerie à Marmande.

– Avec Thomas Gallus, Directeur de l’Exclusive International Ballet Program, danseur soliste, maître de ballet international invité.

– Avec Clotilde Vayer, Ex Première danseuse du Ballet de l’Opéra National de Paris. Directrice du Ballet Teatro San Carlo de Naples.

– Avec Robert Tewsley, Étoile internationale invitée, répétiteur du répertoire Sir Kenneth Macmillan.

– Laurent Choukroun, Pianiste Chef de Chant à l’École de Danse de l’Opéra de Paris.

– Julian Nicosia, chorégraphe invité.

Rue Bayle de Seyches Conservatoire de Musique Maurice Ravel Marmande

