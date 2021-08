Argelliers Argelliers Argelliers, Hérault PORTES OUVERTES ET SOIREES GUINGUETTE AU DOMAINE BAUME CELINGUET Argelliers Argelliers Catégories d’évènement: Argelliers

Argelliers Hérault Argelliers Le 6, 7 et 8 Août, le Domaine Baume Celinguet vous accueille à Argelliers Journées portes ouvertes de 11h à 18h : vente et dégustation

Soirées au Domaine de 19h à 23h : guinguette, fromages et charcuteries. Réservation recommandée ! Contact : 06 08 67 34 17

