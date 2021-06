Le Frêche Le Frêche Landes, Le Frêche Portes ouvertes et pique-nique champêtre Le Frêche Le Frêche Catégories d’évènement: Landes

Le Frêche

Portes ouvertes et pique-nique champêtre Le Frêche, 19 juin 2021-19 juin 2021, Le Frêche. Portes ouvertes et pique-nique champêtre 2021-06-19 – 2021-06-19

Le Frêche Landes Le Frêche Dans le cadre des Journées nationales de l’Agriculture, le domaine de Jouatmaou ouvre ses portes, offrant ainsi la possibilité de découvrir les secrets d’un domaine où l’Armagnac, le Floc et autres produits locaux règnent en Maître.

C’est l’occasion de visiter le musée paysan familial, de pénétrer dans la cave souterraine où vieillissent les Armagnacs de Jouatmaou, mais aussi de s’initier tout au long de la journée aux jeux de quilles.

Dans un tel lieu, un pique-nique champêtre s’impose entouré par le vignoble et la bienveillance des propriétaires. Dans le cadre des Journées nationales de l’Agriculture, le domaine de Jouatmaou ouvre ses portes, offrant ainsi la possibilité de découvrir les secrets d’un domaine où l’Armagnac, le Floc et autres produits . +33 6 82 21 62 90 Dans le cadre des Journées nationales de l’Agriculture, le domaine de Jouatmaou ouvre ses portes, offrant ainsi la possibilité de découvrir les secrets d’un domaine où l’Armagnac, le Floc et autres produits . Dans le cadre des Journées nationales de l’Agriculture, le domaine de Jouatmaou ouvre ses portes, offrant ainsi la possibilité de découvrir les secrets d’un domaine où l’Armagnac, le Floc et autres produits locaux règnent en Maître.

C’est l’occasion de visiter le musée paysan familial, de pénétrer dans la cave souterraine où vieillissent les Armagnacs de Jouatmaou, mais aussi de s’initier tout au long de la journée aux jeux de quilles.

Dans un tel lieu, un pique-nique champêtre s’impose entouré par le vignoble et la bienveillance des propriétaires. ©jouatmaou

Détails Catégories d’évènement: Landes, Le Frêche Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Frêche Adresse Ville Le Frêche lieuville 43.92979#-0.225