Portes ouvertes et marchés Erstein, samedi 13 avril 2024.

Plus d’une vingtaine d’exposants seront présents ainsi qu’une petite restauration salée et sucrée. Sans oublier du vin chaud pour se réchauffer, au cas où …

La pépinière vous ouvre ses portes pour un week-end festif. Au programme une trentaine de stands artisanat et bien être, des food-trucks et des végétaux bien évidement.

Ouverture du nouveau magasin de vente. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

8 route de Krafft

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est contact@gmg-erstein.fr

