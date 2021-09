Bégadan Bégadan Bégadan, Gironde Portes Ouvertes et marche nordique au château La Branne Bégadan Bégadan Catégories d’évènement: Bégadan

Portes Ouvertes et marche nordique au château La Branne Bégadan, 11 septembre 2021, Bégadan. Portes Ouvertes et marche nordique au château La Branne 2021-09-11 09:30:00 – 2021-09-11 12:30:00 Château La Branne 2 Route de la Peyrère

Bégadan Gironde Bégadan Nordic Nature Médoc organise ses portes ouvertes au château La Branne et vous invite à participer à son initiation à la marche nordique et à la découverte ludique du bungypump.

Les bâtons pourront être prêtés.

S’en suivra une dégustation des vins au château.

