PORTES OUVERTES ET MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS Ligny-en-Barrois, 6 décembre 2022, Ligny-en-Barrois. PORTES OUVERTES ET MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS

30 Rue du général De Gaulle Ecole Notre-Dame des Vertus Ligny-en-Barrois Meuse Ecole Notre-Dame des Vertus 30 Rue du général De Gaulle

2022-12-06 16:30:00 16:30:00 – 2022-12-06 18:00:00 18:00:00

Ecole Notre-Dame des Vertus 30 Rue du général De Gaulle

Ligny-en-Barrois

Meuse Ligny-en-Barrois L’enseignement catholique de la Meuse ouvre ses portes à l’occasion de la Saint-Nicolas.

Venez rencontrer l’équipe professionnelle de cette école de proximité au service des familles.

L’équipe des parents d’élèves vous accueillera autour d’un marché de Saint-Nicolas (en présence de Saint Nicolas).

Entrée gratuite. +33 3 29 78 41 04 https://saintfrancoisligny.fr/ Saint François d’Assise, Ligny.

Ecole Notre-Dame des Vertus 30 Rue du général De Gaulle Ligny-en-Barrois

