Portes ouvertes et marché de producteurs Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Cher

Cher

Portes ouvertes et marché de producteurs Châteauneuf-sur-Cher, 20 mars 2022, Châteauneuf-sur-Cher. Portes ouvertes et marché de producteurs Châteauneuf-sur-Cher

2022-03-20 – 2022-03-20

Châteauneuf-sur-Cher Cher Châteauneuf-sur-Cher Producteurs locaux et artisans animeront l’après-midi portes ouvertes au foyer APF (association des paralysés de France) : miel, gâteaux, pain cuit au feu de bois, confiture, jus de fruits, décoration, bougies… Le foyer APF de Châteauneuf-sur-Cher organise des portes ouvertes pour vous faire découvrir sa structure et ses résidents. A cette occasion, une mini ferme et un marché de producteurs seront organisés dimanche à partir de 14h30 Producteurs locaux et artisans animeront l’après-midi portes ouvertes au foyer APF (association des paralysés de France) : miel, gâteaux, pain cuit au feu de bois, confiture, jus de fruits, décoration, bougies… +33 2 48 60 65 13 Producteurs locaux et artisans animeront l’après-midi portes ouvertes au foyer APF (association des paralysés de France) : miel, gâteaux, pain cuit au feu de bois, confiture, jus de fruits, décoration, bougies… Le foyer APF de Châteauneuf-sur-Cher organise des portes ouvertes pour vous faire découvrir sa structure et ses résidents. A cette occasion, une mini ferme et un marché de producteurs seront organisés dimanche à partir de 14h30 ad2t

Châteauneuf-sur-Cher

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Cher, Cher Autres Lieu Châteauneuf-sur-Cher Adresse Ville Châteauneuf-sur-Cher lieuville Châteauneuf-sur-Cher Departement Cher

Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-cher/

Portes ouvertes et marché de producteurs Châteauneuf-sur-Cher 2022-03-20 was last modified: by Portes ouvertes et marché de producteurs Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher 20 mars 2022 Châteauneuf-sur-Cher cher

Châteauneuf-sur-Cher Cher