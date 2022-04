PORTES OUVERTES ET MARCHÉ DE PRODUCTEURS AU DOMAINE DES GIRAUDIÈRES Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

PORTES OUVERTES ET MARCHÉ DE PRODUCTEURS AU DOMAINE DES GIRAUDIÈRES Brissac Loire Aubance, 23 avril 2022, Brissac Loire Aubance. PORTES OUVERTES ET MARCHÉ DE PRODUCTEURS AU DOMAINE DES GIRAUDIÈRES Famille Roullet Domaine des Giraudières Brissac Loire Aubance

2022-04-23 – 2022-04-24 Famille Roullet Domaine des Giraudières

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Venez nous rendre visite les 23 et 24 Avril, lors de nos journées portes ouvertes. A cette occasion vous retrouverez des producteurs et artisans locaux. (Canards, boeuf, miel, escargots, fromages de chèvres, plantes aromatiques, savons et bijoux. Portes ouvertes et Marché de producteurs au domaine roulletdo@wanadoo.fr +33 2 41 91 24 00 http://www.domainedesgiraudieres.com/ Venez nous rendre visite les 23 et 24 Avril, lors de nos journées portes ouvertes. A cette occasion vous retrouverez des producteurs et artisans locaux. (Canards, boeuf, miel, escargots, fromages de chèvres, plantes aromatiques, savons et bijoux. Famille Roullet Domaine des Giraudières Brissac Loire Aubance

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Famille Roullet Domaine des Giraudières Ville Brissac Loire Aubance lieuville Famille Roullet Domaine des Giraudières Brissac Loire Aubance Departement Maine-et-Loire

Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissac-loire-aubance/

PORTES OUVERTES ET MARCHÉ DE PRODUCTEURS AU DOMAINE DES GIRAUDIÈRES Brissac Loire Aubance 2022-04-23 was last modified: by PORTES OUVERTES ET MARCHÉ DE PRODUCTEURS AU DOMAINE DES GIRAUDIÈRES Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance 23 avril 2022 Brissac-Loire-Aubance maine-et-loire

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire